"Концепция фестиваля сейчас на финальной стадии доработки. В этом году мы усилим смысловую составляющую фестиваля", — приводятся в сообщении комитета слова вице-губернатора Ольги Кузнецовой.

По информации комитета, к участию приглашаются артисты, волонтёры, представители туризма и общественного питания, производители северных товаров и сувениров, организаторы спортивных мероприятий, СМИ, эко-просветители.

Заявки будут приниматься до 21 апреля.

Фестиваль "Териберка" входит в культурную программу председательства России в Арктическом Совете.

Териберка — популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". В 2021 году фестиваль собрал 5 тыс. человек.

Ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.