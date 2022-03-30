"Эта мера поможет решить проблему дефицита качественных средств коллективного размещения, обеспечит привлечение инвестиций в туристическую отрасль и гарантирует завершение инвестиционного цикла", — говорится в сообщении комитета, размещенном на сайте областного правительства в среду.

В нем отмечается, что в Подмосковье более 900 коллективных средств размещения, из которых 17 гостиниц категории "пять звезд", 106 — категории "четыре звезды", 207 — категории "три звезды", 53 — категории "две звезды", 19 — категории "одна звезда" и 370 гостиниц без звезд.

"В программе принимают участие и новые подмосковные гостиницы, только с даты открытия", — добавили в комитете.

Как сообщалось, в России с 26 апреля будет на пять лет обнулен налог на добавленную стоимость для уже работающих и новых объектов размещения. Соответствующая норма содержится в подписанном 26 марта президентом законе об антикризисных налоговых мерах.

Ранее в Ростуризме отметили, что сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%.