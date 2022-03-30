«В этом году ситуация с местами в лагерях лучше, так как в последний момент, 28 марта, правительство разрешило включить в программу не только стационарные оздоровительные лагеря, но и палаточные, включенные в реестры организации отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Кроме того, 25 марта Роспотребнадзор отменил ряд антиковидных ограничений, которые должны были действовать до 1 января 2024 года. Детским лагеря вернули возможность 100-процентной загрузки», — рассказала она.

Тюрина напомнила, что в 2021 году максимальная разрешенная загрузка составляла 75%, в 2020 году – 50%. Кроме того, в этом году лагеря смогут проводить выездные экскурсии и массовые мероприятия на открытом воздухе.

«Включение палаточных лагерей может стать стимулом к возрождению этого важного направления не только детского и юношеского, но, в перспективе, и активного приключенческого туризма. Этот шаг способен стимулировать возрождение ряда известных лагерей, которые теперь собираются регистрироваться в реестре, потому что без кешбэка цена их турпродукта оказывалась неконкурентоспособной», — подчеркнула представитель РСТ.

Программа детского кешбэка стартует в ночь на 31 марта. В ее рамках родители могут купить путевку в детский лагерь на период 1 мая – 30 сентября и в течение пяти дней получить кешбэк в размере 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей. Количество путевок, которые можно приобрести в рамках акции по одной карте, не ограничено.

Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, в программе участвуют почти 43 тыс. лагерей. По оценкам ведомства, летом 2022 года в них смогут отдохнуть около 6 млн детей. В прошлом году в аналогичной акции участвовали только стационарные лагеря, всего их было порядка 2 тыс. В рамках программы тогда отдохнули более 400 тыс. детей.

По словам Тюриной, уже сейчас, до начала программы родители забронировали путевки в популярные лагеря и во многих из них нет мест, особенно в Подмосковье. Эксперт пояснила, что до старта акции путевки бронируются без оплаты.

«На детские путевки сейчас высокий отложенный спрос плюс влияет закрытие зарубежных направлений, куда дети традиционно ездили на детские каникулы. Туроператоры отмечают, что уже сейчас мест практически нет, особенно в Подмосковье: у них есть группы, для которых приходится искать места в других регионах. Не хватает вариантов бюджетного отдыха, возможностей для спортивных сборов. Кроме того, многие родители опасаются покупать путевки в Крым и даже на Краснодарский край спрос ниже обычного», — рассказала она.

Тюрина добавила, что цены практически во всех лагерях выросли, но кешбэк помогает сгладить этот скачок.

«Кешбэк сейчас особенно ценен, потому что себестоимость детского отдыха увеличилась, цены выросли в среднем на 15-30%. Повышение вынужденное, связано с общим ростом цен на средства гигиены, продукты питания, транспорт и многое другое. Но кешбэк позволит родителям компенсировать хотя бы часть затрат», – рассказала эксперт.

Правительство выделило на реализацию программы детского кешбэка в 2022 году 7,5 млрд рублей.