"30 марта, 3, 6, 8, 10 апреля отменены рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск", — говорится в сообщении.

Кроме того, 31 марта и 3 апреля отменены рейсы по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск.

"Информация о дальнейшем выполнении рейсов в Краснодар и Тель-Авив будет опубликована позже", — добавляет компания.

Белорусская авиакомпания отменяет рейсы в Краснодар с начала марта текущего года. Решение связано с приостановкой работы аэропортов ряда российских городов, среди которых и Краснодар, а также необходимость во время перелета пересекать воздушное пространство Украины, закрытое для гражданских самолетов.