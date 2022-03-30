В ходе прогулок гиды расскажут об интересных исторических фактах, в том числе о визитах в Пермь представителей Императорского дома и почему книги Майн Рида были "валютой" в городе в советское время. Благодаря экскурсиям жители и гости города узнают много интересных и неизвестных фактов о столице Пермского края, о жизни и творческом наследии архитекторов, а также о писателях и художниках, имена которых связаны с городом.
Кроме того, будут организованы прогулки по берегам Камы и Егошихи — двух градообразующих рек.
Как сообщалось, в программу подготовки юбилея вошли более 100 проектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры.
Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов. 300 лет столице Прикамья исполнится 12 июня 2023 года.