30 марта в городе, где проживает около 26 млн человек, было выявлено почти 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее. При этом симптомы вируса были выявлены в 326 случаях. В Китае выявленные случаи заражения коронавирусом без симптомов не считаются подтвержденными случаями заболевания.

Из-за этого власти Шанхая приняли решение распространить локдаун на некоторые западные районы города. Несколько жителей там получили уведомления от жилищных комитетов об ограничении передвижения. Накануне вечером власти юго-западного района Минхан объявили, что движение общественного транспорта будет приостановлено до 5 апреля.

Изначально планировалось, что локдаун будет поделен на две фазы. С 28 марта по 1 апреля будет закрыта часть города к востоку от реки Хуанпу, с 1 апреля — к западу.

Локдаун в городе может негативно сказаться на китайской экономике. По оценкам исследователей из Гонконга, строгая изоляция в Шанхае может снизить реальный ВВП Китая на 4% на время действия ограничений.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Этп политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 147,4 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.