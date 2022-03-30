"У этого объекта непростая судьба: собственник долго не принимал никаких мер для его сохранения, мы неоднократно направляли ему предписания о необходимости срочно провести реставрацию. К настоящему моменту специалистам уже удалось провести сложные масштабные противоаварийные работы в знаменитом доме Германа", — рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Дом Германа находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 167б, корпус 1. Здание входит в архитектурный ансамбль усадьбы, являющейся объектом культурного наследия федерального значения.

Первые сведения о деревне Виноградово относятся к 1623 году, когда она принадлежала думному дворянину Гавриле Пушкину, предку великого поэта Александра Пушкина. В конце XVIII — начале XIX века здесь бывали Гавриил Державин, Николай Карамзин, Иван Дмитриев, Иван Крылов.

В советское время здесь находилось крупное хозяйство с клубничными плантациями и животноводческим комплексом, архитектурный ансамбль обновили для этих целей.

В департаменте напомнили, что сейчас в столице реставрируют более 500 памятников архитектуры, старинных зданий и сооружений. Начиная с 2011 года в столице восстановили более 1750 памятников архитектуры. Их привели в порядок за счет средств городского и федерального бюджета, а также частных инвесторов и меценатов.