Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Архангельском, Кировом, Кинешмой, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском, Воронежем, Волгоградом, Новозыбковом, Белгородом, Старым Осколом, Имеретинским Курортом, Адлером, Новороссийском, Ижевском, Ульяновском, Челябинском, Екатеринбургом и другими городами.

Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Москву, Белгород, Казань, Великие Луки и Киров.

Также дополнительные поезда предусмотрены на направлениях Ростов-на-Дону — Волгоград, Ростов-на-Дону — Кисловодск, Ростов-на-Дону — Им. Курорт и т.д.

Выходные дни, приуроченные к майским праздникам, придутся в этом году на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. Пиковые даты выезда на праздники РЖД ожидают 29 апреля и 30 апреля, а также 6 мая; в обратном направлении — 3 мая, 9 мая и 10 мая.