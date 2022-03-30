"Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством", — говорится в сообщении.

Российские сертификаты летной годности позволят авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны.

Всего в парке "Россия" находятся 125 воздушных судов, в том числе 68 Superjet 100.

Согласно сайту компании, перевозчик также летает на A319 и А320, Boeing-737, -777 и -747.

Теперь авиакомпания "Россия" при выполнении международных рейсов планирует использовать воздушные суда, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям. Решение принято компанией "для минимизации рисков срыва полетной программы".

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" получила разрешение Росавиации на техобслуживание Boeing и Airbus с российской регистрацией. Разрешение получил технический блок "России" в Санкт-Петербурге. Оно позволяет проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

В России сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в марте в Минтрансе РФ. После введения санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, говорил глава Минтранса Виталий Савельев.

"Россия" — четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами являются петербургское "Пулково", московское "Шереметьево".