"Завершился прием заявок на фестиваль. Их общее число — 2120. Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России", — говорится в сообщении.

Также заявки на участие пришли из Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии и Швеции.

Всего участием в фестивале заинтересовались музыканты из 211 населенных пунктов, самый удаленный от Екатеринбурга из них — Южно-Сахалинск.

"В самом многочисленном коллективе 49 участников, а сольные проекты составляют треть всех заявок — их 620. Самый малочисленный населенный пункт, из которого пришла заявка, — поселок Волна Революции, в котором проживает 493 человека", — сообщают в Ural Music Night.

Заявки будут оценивать эксперты и представители музыкальной индустрии, в том числе будут учитываться качество музыкального материала и опыт выступлений. Итоги отбора будут подведены в конце апреля.

Фестиваль "Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2020 году даты проведения были перенесены с лета на осень из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. На 50 площадках фестиваля выступили 1,5 тыс. музыкантов, в качестве зрителей его посетили 170 тыс. человек.

В 2021 году фестиваль, также перенесенный на осень из-за коронавируса, разместился на более чем 70 площадках в закрытых помещениях в Екатеринбурге. Зрители проходили по прививочным сертификатам, QR-кодам либо специальным браслетам.

В 2022 году фестиваль "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night) пройдет 24 июня на 100 площадках. Планируется, что фестиваль соберет 3 тыс. музыкантов и 300 тыс. гостей.