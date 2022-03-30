Рейсы в Шарм-Эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Минеральных Вод в 01:00, прибытие в Шарм-Эль-Шейх в 04:20, вылет в обратном направлении в 05:20, прибытие в 10:20 (время местное аэропортов).

Рейсы в Хургаду будут выполняться по средам и субботам. Вылет в 01:00, прибытие в 04:20, вылет в обратном направлении в 05:20, прибытие в 10:40.

В сообщении уточняется, что рейсы будут выполняться совместно с туроператором "И-Линь".

Ранее в марте сообщалось, что Росавиация выдала допуски авиакомпании "Азимут" на выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, в Тель-Авив из , Ростова-на-Дону, Краснодара, Минвод и Сочи.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.