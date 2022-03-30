"Основные работы по строительству объектов в традиционном китайском парке на северо-востоке Москвы завершены. Предстоит оформление документов и обустройство зданий. В следующем году парк будет открыт для посещений", — сказал Мэн.

По его словам, в трех зданиях общей площадью около 5 тыс. кв.м, на территории парка рассматривается возможность открытия учреждений, связанных с китайской культурой. "Это может быть школа китайского языка, зал чайных церемоний, школа китайской каллиграфии, центр китайской медицины, а также выставочный центр", — пояснил Мэн.

Ранее сообщалось, что функционально территория будет разделена на три основные зоны: общественную с парковыми объектами и водоемом — в центре, прогулочную с деревянными настилами и площадками тихого отдыха — в лесной части и хозяйственную. Предусмотрены две входные зоны: главный вход с аркой и площадью, и со стороны метро "Ботанический сад".

Традиционный китайский парк откроется в составе многофункционального комплекса "Парк Хуамин" на улице Вильгельма Пика в Москве. В состав комплекса "Парк Хуамин" входят здание на 100 апартаментов и пятизвездочная гостиница на 340 номеров и бизнес-центр на 24,8 тыс. кв.м. Общий объем инвестиций в проект площадью около 105 тыс. кв.м составил порядка $350 млн.