"На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов. На прилет задерживаются 36 рейсов, на вылет — 28, отменены 16 рейсов. Причина — метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна", — сказал Шалекенов журналистам.

Он отметил, что пассажирам следует уточнять информацию о рейсах в справочной службе аэропорта и в авиакомпаниях.

Во вторник на столицу Казахстана обрушился снегопад с сильным ветром, было объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Дороги по всем направлениям из Нур-Султана были закрыты, аэропорт также приостанавливал свою работу.

Аэропорт столицы Казахстана, находящийся в республиканской собственности, является вторым по величине международным аэропортом в стране (после Алма-Аты) и обслуживает воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы.