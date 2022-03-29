"Суд продлил (бывшим министрам — ИФ) меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля", — говорится в сообщении.

Согласно данным суда, оба чиновника подозреваются в превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

В начале февраля со ссылкой на данные региональной прокуратуры сообщалось, что бывшие министры были арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов. Руководитель фирмы, с которой заключались контракты, также заключен под стражу.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавлял Кирилл Реут. Губернатор края Владимир Владимиров отстранил его от должности сразу после возбуждения уголовного дела, а затем уволил его в связи с утратой доверия.

Предшественником Реута на посту министра был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.