Фото: moscowzoo.ru

«Детеныши львинохвостого макака родились у наших самочек – Жоржетты и ее сестры Колетты. Жоржетта – уже опытная мама, это ее третий детеныш. Она хорошо приняла малыша, сразу начала его выкармливать. Колетта помладше, для нее это второй детеныш, но она тоже отлично справляется с ролью мамы. Наши зоологи определили, что оба детеныша – самочки», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, первое время самки со своими малышами прятались на верхних полках вольера, скрывая детенышей в своей густой шерсти, но сейчас посетители уже могут посмотреть на все семейство.

«Теперь наше семейство вандеру состоит из шести животных. Жоржетта и Колетта приехали из Франции около трех лет назад, а самец Кай родился в Московском зоопарке в 2006 году. И есть еще один старший детеныш, который появился на свет в 2020 году», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что потомство, которое родилось в Москве, потом уедет в другие зоопарки, чтобы создать там свои семьи.

Львинохвостые макаки – одни из самых редких приматов: в природе их численность не превышает нескольких тысяч особей, они занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимые». Ежегодно популяция вида сокращается из-за вырубки тропических лесов, которые являются естественной средой обитания для вандеру в Юго-Западной Индии. Также существенный урон численности этих уникальных обезьян наносит браконьерство: львинохвостые макаки пользуются большой популярностью на черном рынке из-за своей необычной и яркой внешности и нередко попадают в руки так называемых коллекционеров экзотической фауны.