В том числе в феврале было перевезено 42,2 тыс. человек.

В январе-феврале 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 77 тыс. 785 человек. Таким образом, за отчетный период он вырос на 34,8%.

Грузоперевозки за два месяца текущего года составили 28,5 тонны против 23,78 тонны в январе-феврале прошлого года.

Аэропорт является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе, в 2021 году обслужил 809,4 тыс. человек. В 2021 году регулярные и чартерные рейсы из аэропорта Воронеж выполняли 19 авиакомпаний. Пассажирам было доступно 30 направлений. В 2019 году аэропорт вошел в холдинг "Новапорт".