"Впервые в иркутском краеведении систематизированы и сведены воедино знания по методике подготовки и проведения экскурсий, основанные на региональном материале", — говорится в сообщении.

В учебном пособии "Экскурсоведение: история, методика, практика" представлены варианты наиболее популярных обзорных и тематических экскурсий по Прибайкалью, предложены материалы для трассовых экскурсий, технологические карты и контрольные тексты экскурсий.

"Представленный материал позволяет разрабатывать новые интересные туристические маршруты", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, в пособии говорится о расчете стоимости туров и экскурсий, правовых и нормативно-методических основах экскурсионного дела, компетенциях экскурсовода. Его дополняет приложение, содержащее учебные планы и программы обучения.

В сообщении акцентируется внимание на своевременность учебного пособия: Иркутская область в 2021 году вошла в проект "Большой Байкал", реализация которого в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" приведет к росту турпотока в регион.

Кроме того, с 2022 года законодательно закреплен порядок обязательной аттестации экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

"Качественная подготовка гидов Иркутска и Прибайкалья становится одной из важнейших задач для решения проблемы нехватки кадров в сфере туризма", — подчеркивают в вузе.

В настоящее время пособие готовят к изданию.