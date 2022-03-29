"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт в связи с метеоусловиями в столице: сильный ветер, плохая видимость. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и колл-центрах авиакомпаний", — сообщил Шалекенов журналистам во вторник.

В столице Казахстана с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 25 метров в секунду, идет снег. Также, по данным нацкомпании "КазАвтоЖол", в настоящее время дороги по всем направлениям из Нур-Султана закрыты.