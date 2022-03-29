"Мы прекрасно понимаем, что медленный уход с российского и белорусского рынков вызвал споры. Рестораны нужно закрыть. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее закрыть двери ресторанов в России. Цель — закрыть летом все рестораны в России и Белоруссии", — цитирует пресс-служба генерального директора Hesburger Кари Салмелу.

По словам Салмэлы, решение об уходе с российского рынка принято на фоне ситуации на Украине. Согласно данным сети, в России работает 38 ресторанов Hesburger, еще 4 — в Белоруссии. Владельцем торговой марки Hesburger является финская компания Burger-In Oy, принадлежащая семье Сальмела. Компания создана в 1966 году. Сеть ресторанов также работает на территории Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Украины, Германии.