"Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Представители турбизнеса смогут получить господдержку на создание и развитие пляжей, кемпингов и глэмпингов, на развитие инфраструктуры туризма, включая приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов", — отметил собеседник агентства.

Эти меры входят в первый региональный пакет мер по поддержке туризма.

"Будет также подготовлен второй пакет. Учитывая пожелания наших предпринимателей, откроем новую позицию — создание спа-центров при уже действующих гостиницах, отелях, туристических базах, что позволит обеспечивать хорошую загрузку объектов круглогодично", — процитировали Руденю в пресс-службе.

На заседании правительства Тверской области также внесены изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и предпринимателям на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры.

"Перечень туристических объектов расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Кроме того, увеличен предельный размер субсидии с 1 до 1,5 млн рублей", — добавили в пресс-службе.