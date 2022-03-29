Вся актуальная информация о дальнейшем статусе выполнения рейсов будет по возможности размещаться на официальном сайте авиакомпании. МАУ поддерживает связь с МИД и министерством инфраструктуры Украины.

В настоящее время пассажиры отмененных рейсов, учитывая технические нюансы в условиях военного положения на Украине, могут переоформить билеты на рейсы, отмененные с 24 февраля, на новые даты после стабилизации ситуации. Клиенты могут также аннулировать бронирование, чтобы билет остался активным для переоформления на новые даты, которые можно будет уточнить позже, в течение срока действия билета (год с момента покупки).

У пассажиров также есть возможность оформить возврат стоимости билета, но указать точные сроки возврата у авиакомпании нет возможности.

МАУ приостановила выполнение регулярных и чартерных рейсов из/на территорию Украины с 24 февраля в связи с закрытием воздушного пространства страны для гражданской авиации. Затем приостановка была продлена до 23 марта, а потом — до 15 апреля включительно.

МАУ в 2021 году перевезла 2,79 млн пассажиров, что на 61% больше по сравнению с показателем 2020 года, но на 65% меньше по сравнению с доковидным 2019 годом.