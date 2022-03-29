Собянин отметил, что на прошлой встрече с рестораторами обсуждали проблемы НДС, принят был федеральный закон для небольших предприятий, средних предприятий — обнуление НДС принято, приняты другие ставки по социальным фондам, по медицинскому фонду.

По его словам, это серьёзное налоговое облегчение. В этом году этот эксперимент начался, и уже примерно треть предприятий общепита включилось в него. По информации налоговой службы, в третьем квартале большинство предприятий общепита будет работать по этой системе.

"Помимо этого продолжают работать льготное кредитование, поддержка малого и среднего бизнеса, большинство предприятий общепита работают в этом секторе. Это четыре пакета, которые приняты на федеральном уровне, и пакет льгот, принятый на уровне правительства Москвы, плюс отсрочка аренды, неповышение арендных ставок и целый ряд других мероприятий. Действующая программа ни одна не отменена, мы их докапитализируем. Для крупных предприятий общепита несколько другие проблемы, они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС и промежуточное звено составляет, но это серьёзные системные предприятия, и нам вместе надо подумать, как их поддержать", — добавил Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, предприятия общественного питания могут воспользоваться городскими и федеральными мерами поддержки, среди которых: освобождение от уплаты НДС предприятий, оборот которых составляет до 2 млрд рублей в год и более 70% выручки которых формируется от услуг общепита.

Городская программа льготного кредитования — для организаций малого и среднего бизнеса, работающих в сегменте массового спроса, предусматривает, что предприятия могут получить кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев, максимальный размер кредита — 50 млн рублей.

Еще одна мера — гранты на открытие новых точек быстрого питания, работающих в сегменте доступных цен. На эти цели город выделит субсидии из городского бюджета, а также предоставит организационную и техническую поддержку предпринимателям, решившим развивать национальный фаст-фуд.

Также вводится мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы. Предусматривается отсрочка до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за II квартал 2022 года для арендаторов объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы; снижение бремени налогового администрирования (отсрочки применения пени и штрафов, запрет на блокировку счетов и другие); мораторий на проверки контролирующих органов и снижение регуляторного давления (продление лицензий, упрощение сертификации, снижение и отмена штрафов и т.п.).

В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что наработаны решения, где хотелось бы иметь поддержку от города.

"Мы считаем, что в нынешней непростой ситуации отмена НДС и снижение страховых взносов до 15% необходимо распространить и на более крупные предприятия общественного питания, например, объём выручки которых составляет от 2 до 15 млрд рублей... Коллеги просят отсрочку по уплате текущих налогов — НДС, страховые взносы, налог на имущество на срок на 12 месяцев без предоставления обеспечения", — сказал Евтухов.

Он отметил, что также предлагается программа льготных кредитов на пополнение оборотных средств, хозяйственную деятельность, которые связаны с сохранением занятости 90%. А также выдача 100% поручительства государственных гарантий для банков, которые предоставляют кредиты крупным предприятиям общепита. Предприятия общепита не попадают в системообразующие, эти критерии нужно принять, чтобы предприятия имели право на субсидирование процентной ставки по кредиту, добавил он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров поблагодарил Собянина за поддержку отрасли.

"Я хочу попросить решить вопросы, связанные с летними площадками... Можно было бы рассмотреть с летними площадками убрать проблемы, которые у нас есть, например, кафе в красных линиях — летнюю площадку не согласовывают. Если есть возможность, не убирать на зиму с частных территорий летние веранды", — сказал Бухаров.

Он также предложить продлить эксперимент с парклетами.

Как сообщается в материалах мэрии, в схему размещения летних веранд включено 3 328 летних веранд. По сравнению с 2011 годом их количество выросло в 2,6 раза. Сезон работы летних кафе начинается 1 апреля, монтаж веранд ведется с 15 марта. Вместе с тем, предпринимателям дана возможность сохранения конструкций сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, в период с 15 ноября по 15 марта.

В период пандемии сфера общественного питания вошла в число наиболее пострадавших, но в тоже время — продемонстрировала высокую степень гибкости, адаптивности и способности к быстрому восстановлению. В 2021 году оборот отрасли составил 375,6 млрд рублей, что на 46% больше, чем в "ковидном" 2020 году (256,4 млрд рублей) и на 5% больше показателя "доковидного" 2019 года (358,5 млрд рублей).