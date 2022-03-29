"По заказу Минэкологии Московской области подготовлены материалы для создания новой особо охраняемой природной территории. Рекреационно-туристскую зону областного значения "Вейна" планируется организовать в Рузском городском округе, в нее войдут акватория и прибрежные территории Озернинского водохранилища", — говорится в сообщении.

Глава Минэкологии региона Тихон Фирсов отметил, что такие зоны призваны совместить охрану редких видов и экосистем с туристической и рекреационной деятельностью, не наносящей ущерб природе.

"В соответствии с этим, территорию планируется разделить на три участка: зоны строгих и умеренных ограничений, а также рекреационно-туристическую зону. В каждой зоне будет действовать свой режим охраны, а общая площадь создаваемой ООПТ составит порядка 1800 гектаров", — цитирует Фирсова пресс-служба.

В границах будущей ООПТ зафиксировано обитание 115 видов позвоночных животных, относящихся к 22 отряду. В Озернинское водохранилище и впадающих в него реках обитает не менее 16 видов рыб, на прибрежной территории встречаются три вида амфибий, один вид рептилий, 73 вида птиц и 23 вида млекопитающих. Популяция озернинского жереха внесена в Красную книгу Московской области.

Помимо этого, в границах зоны обитают особо охраняемые виды птиц: турухтан, большой улит, фифи, травник, черный коршун, луговой лунь, полевой лунь, трехпалый дятел. Подтверждено произрастание здесь краснокнижных лишайников: трех видов уснеи и двух — бриории.