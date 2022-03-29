«На рейсах из Египта с 8 по 28 марта AZUR air вернула домой 5079 пассажиров, из Турции — 1076 человек. В Москву из этих стран вернулись 2309 пассажиров, в другие регионы — 2770 путешественников. На финальном этапе программа вывозных рейсов из Египта включала также полеты в регионы из Минеральных Вод, куда пассажиры прибыли на рейсах, организованных партнерами авиакомпании», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания вернула домой 12638 пассажиров с Кубы, из Доминиканы и Мексики, а также 1291 туриста из Вьетнама. С Мальдивских островов на рейсах AZUR air вернулись 315 человек.

Из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами после 24 февраля десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли на Кубе и в Доминикане, Египте, Таиланде, на Мальдивах и в ОАЭ.