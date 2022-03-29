Курс доллара США составил 84,9325 руб./$1 в 14:14 МСК, что на 4,8175 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 94,03 руб./EUR1, подешевев на 2,57 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,81 рубля — до 89,03 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на фоне проходящих в Турции российско-украинских переговоров. Сейчас в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры в составе делегаций, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорному процессу.