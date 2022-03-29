"Линия электропередачи 500 кВ "Белый Раст — Западная" была построена в 1966 году. При этом здание в охранной зоне было незаконно возведено в 2012 году без необходимых разрешений, а также в нарушение законодательства об охранных зонах ЛЭП, принятого в 2009 году", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сносу здания предшествовала многолетняя претензионная работа энергетиков, в том числе попытки урегулирования ситуации в досудебном порядке. В результате объект сносят по решению суда.

Нахождение ресторана в охранной зоне снижает надежность электроснабжения и затрудняет проведение аварийных и плановых ремонтных работ на ЛЭП, а также создает риски жизни и здоровью людей, пользующихся зданием, добавили в пресс-службе местной администрации.