"Наше участие в совещании, которое проводил ДОМ.РФ в Железноводске, дало понимание что без серьезных федеральных мер поддержки на этой территории решить задачу развития санаторно-курортной отрасли будет крайне сложно", — сказал Щедрин в ходе форума "Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций" во вторник в Пятигорске.

По его словам, это связано, прежде всего, с отсутствием возможности у самого региона как можно быстрее и эффективнее заменить существующие инженерные коммуникации, которые были проложены в 60-70 годах прошлого столетия, и сейчас очень изношены.

"В отношении Кавминвод разрабатывается программа по поддержанию санаторно-курортной отрасли и ее развитию. Я надеюсь, что программа станет составной частью стратегии развития "Туризм.РФ". И мы с помощью Минстроя решим эту задачу, чтоб дать возможность строительства большего количества новых санаториев, реконструкции и реновации уже существующих", — подчеркнул Щедрин.

Он добавил, что еще одной проблемой санаторной отрасли является отсутствие кадров и дефицит учебных заведений по их подготовке

Он отметил, что одной из мер поддержки корпорации является вхождение в уставной капитал компании, которая реализует инвестпроект в сфере туризма.

"Мы можем войти в уставной капитал от 25 до 49%. Для этого достаточно зайти на наш сайт, заполнить анкету и представить концепцию проекта. Никаких сложностей с документами и представлением проектов. Наши руководители быстро рассматривают проекты, помогают заполнить анкету. Мы сразу созваниваемся с инвесторами, объясняем, как можем поддержать проект", — сказал Щедрин.

Он добавил, что также утверждены правила о субсидировании подведении коммуникация к туристическим объектам, где с помощью Минстроя и регионов туристические объекты могут быть обеспечены коммуникациями.