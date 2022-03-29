По его словам, это связано, прежде всего, с отсутствием возможности у самого региона как можно быстрее и эффективнее заменить существующие инженерные коммуникации, которые были проложены в 60-70 годах прошлого столетия, и сейчас очень изношены.
"В отношении Кавминвод разрабатывается программа по поддержанию санаторно-курортной отрасли и ее развитию. Я надеюсь, что программа станет составной частью стратегии развития "Туризм.РФ". И мы с помощью Минстроя решим эту задачу, чтоб дать возможность строительства большего количества новых санаториев, реконструкции и реновации уже существующих", — подчеркнул Щедрин.
Он добавил, что еще одной проблемой санаторной отрасли является отсутствие кадров и дефицит учебных заведений по их подготовке
Он отметил, что одной из мер поддержки корпорации является вхождение в уставной капитал компании, которая реализует инвестпроект в сфере туризма.
"Мы можем войти в уставной капитал от 25 до 49%. Для этого достаточно зайти на наш сайт, заполнить анкету и представить концепцию проекта. Никаких сложностей с документами и представлением проектов. Наши руководители быстро рассматривают проекты, помогают заполнить анкету. Мы сразу созваниваемся с инвесторами, объясняем, как можем поддержать проект", — сказал Щедрин.
Он добавил, что также утверждены правила о субсидировании подведении коммуникация к туристическим объектам, где с помощью Минстроя и регионов туристические объекты могут быть обеспечены коммуникациями.