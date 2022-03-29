Курс евро составил 94,7175 руб./EUR1 в 13:41 МСК, что на 1,8825 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 85,7525 руб./$1, подешевев на 3,9975 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,05 рубля — до 89,79 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на фоне проходящих в Турции российско-украинских переговоров. Сейчас в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры в составе делегаций, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорному процессу.