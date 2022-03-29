"В ближайшее время экспертный совет при Ростуризме рассмотрит несколько заявок от регионов на отдельные участки этого маршрута, которые мы свяжем и обустроим полностью под запросы современного туриста", — сказала Догузова в ходе форума "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций", который проходит во вторник в Пятигорске.

Она пояснила, что для этих целей созданы гранты, сейчас открыт сбор заявок.

"В этом году выделено 3,5 млрд рублей в качестве субсидий для регионов. Они к нам приходят на конкурс, мы их отбираем, а потом на территории тех или иных субъектов проходят региональные конкурсы среди малого и среднего бизнеса", — пояснила Догузова.

По ее словам, на субсидии можно обустраивать турмаршруты, пляжи, зоны отдыха и многое другое.

"Также мы намерены продолжать льготное кредитование инвесторов для создание гостиниц. В прошлом году первый конкурс провели, из Кавказа зашел один отель. В этом году будет больше", — отметила Догузова.

Она добавила, что отдельно принят пакет секторальных мер. Ключевая их них — это нулевой НДС для гостиниц и средств размещения. Норма вступает силу через месяц и будет распространяться на действующие гостиницы до 2027 года, на новые — с момента их открытия.

Как сообщалось, Ростуризм запускает сбор заявок на грантовую поддержку проектов развития туристской инфраструктуры, размер гранта для одного предпринимателя составит от 3 до 10 млн рублей. На всю грантовую программу в этом году в федеральном бюджете заложено чуть более 3,5 млрд рублей.