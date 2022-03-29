«В дополнение к регулярным рейсам Emirates в марте мы взяли блоки мест на рейсах бюджетного перевозчика Air Arabia и с прошлой недели выставили в продажу туры с этой перевозкой. Благодаря более доступным ценам продажи пошли вверх. Рост связан и с тем, что зарубежных направлений, куда можно отправиться прямым рейсом, очень мало», — сообщили в компании.

Туры предлагаются из Москвы в аэропорт Дубая на рейсах Emirates (Airbus A380-800) и из Москвы в аэропорт Шарджи на Air Arabia (Airbus-320). Авиакомпания Air Arabia базируется в Шардже, флот состоит из лайнеров Airbus A-320 с салонами эконом-класса.

«Вылеты ежедневные, из этих аэропортов туристы могут легко добраться в любой из эмиратов. Если в прошлом году средняя продолжительность туров составляла 7 ночей, то сейчас 8 и более. Растет спрос на туры продолжительностью 10 ночей. Минимальная стоимость отдыха в апреле – от 65,3 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле Mangrove 4* в эмирате Рас-эль-Хайма с завтраком. Всего в ассортименте 316 отелей, наиболее востребованы объекты 4 и 5*», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Там добавили, что ОАЭ постепенно упрощает правила въезда.

«Сейчас туристам достаточно предоставить сертификат о вакцинации, в том числе Sputnik V, или результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до вылета для невакцинированных. Также туристам нужно иметь полис медицинского страхования с покрытием COVID-19. Отменено обязательное повторное тестирование на COVID-19 по прилету в ОАЭ. В аэропортах выборочно могут потребовать сдать ПЦР-тест и соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата», — пояснили в Coral Travel.

Россиянам в апреле доступны около 15 направлений, куда можно отправиться прямым рейсом. Среди них – ОАЭ, Египет, Турция, Сербия, Катар, Иран, Бахрейн, Израиль, Венесуэла и страны бывшего СНГ.