Проект предполагает открытие визит-центра "Янган-Тау", глэмпингов и организацию мест отдыха для туристов. Объем вложений превышает 50 млн рублей, будет создано 25 новых рабочих мест.

"В визит-центре туристы смогут получить первоначальную информацию о геопарке и его уникальных природных объектах. Также там можно будет приобрести ремесленные изделия и продукты местного производства. Для комфортного проживания туристов предполагаются глэмпинги с организацией различных видов отдыха от проката спортивного оборудования до организации конных и гастрономических экскурсий", — приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Наиля Габбасова.

Среди мер государственной поддержки проекта, на которые может рассчитывать инвестор, — предоставление субсидий на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив в сфере въездного туризма, а также субсидии на благоустройство, модернизацию и развитие коллективных средств размещения.

По данным республиканского Госкомитета по туризму, геопарк "Янган-Тау" расположен на территории Салаватского района, включает ряд геологических объектов международной и национальной значимости. Правительство региона определило два объекта инфраструктуры геопарка (геологический музейный комплекс "Мечетлино" и историко-туристический комплекс "Салауат ере"), на которые предполагалось выделить из бюджета 250 млн рублей.

Проектные работы планировались на 2022 год, строительно-монтажные — на 2023 год. Еще один крупный объект — туристическо-этнографический комплекс "Караван-Сарай" (в д. Новые Каратавлы) предполагалось создать на частные инвестиции.