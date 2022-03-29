Соглашение по данному инвестпроекту подписали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и учредитель компании "МастерФест" Владимир Зотов во вторник.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Предполагается, что объект будет введен в августе 2023 года.

Парк разместится на дальнем берегу центрального городского пляжа на площади в 20 гектаров. Предполагается, что здесь разместится не менее 15 детских, семейных и экстремальных аттракционов.

"Мастерфест" курирует социальные проекты ГК "Агро-Белогорье". В настоящее время в Белгороде уже действуют реализованные проекты: "Пикник-парк", "Динопарк" и крытый аквапарк "Лазурный".

ГК "Агро-Белогорье" специализируется на производстве свинины, занимается молочным животноводством, растениеводством и производством кормов. В группу входят селекционно-генетический центр, 19 свиноводческих комплексов, 3 зерновые компании, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее предприятие, санветутильзавод, торговые и вспомогательные предприятия.

Председателем совета директоров ГК "Агро-Белогорье" является заместитель председателя Белгородской областной Думы Владимир Зотов.