"Отменяются требования об обязательном соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м и нанесении соответствующей разметки, о необходимости ношения перчаток в процессе трудовой деятельности, запрет на проведение собраний трудового коллектива и иных массовых мероприятий с количеством участников более 30 человек, а также рекомендация о переводе на дистанционный режим не менее 50 процентов работников", — говорится в сообщении.

Руководителям государственных и муниципальных органов власти разрешено возобновить личные приемы граждан.

Кроме того, согласно новой редакции указа, количество участников деловых, культурных, спортивных мероприятий, для проведения которых не требуется решение регионального оперштаба, увеличилось с 30 до 200 человек. В мероприятиях, которые организуют государственные и муниципальные органы и учреждения, могут участвовать более 200 человек. Массовые мероприятия численностью более 500 человек должны проводиться с учетом требований главного санитарного врача РФ.

"При этом обязанность соблюдения масочного режима сохраняется в полном объеме", — отметила пресс-служба.

Также остается требование о предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего при посещении мероприятий в закрытых помещениях с количеством зрителей свыше 500 человек, в том числе спортивных матчей.

Ранее сообщалось, что с 22 февраля в Башкирии отменили обязательную проверку QR-кодов в торговых центрах, музеях, театрах, кинотеатрах, ресторанах, фитнес-клубах, санаториях, гостиницах, салонах красоты.