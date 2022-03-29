«С целью развития и поддержки направлений внутреннего туризма мы объявляем о запуске весенних чартерных программ по России. Впервые в истории будет запущена чартерная цепочка из Москвы в республику Дагестан с прилетом в Махачкалу. Чартерная программа запланирована в период с 30 апреля по 28 мая c периодичностью вылетов два раза в неделю по средам и субботам. На первом этапе чартерной программы в Дагестан ею смогут воспользоваться 900 туристов. В случае успеха будет принято решение о ее возможной пролонгации», — рассказали в компании.

Как отметили в «Интуристе», всего на этом этапе программы будет выполнено 9 парных рейсов «туда-обратно». Туристы могут приобрести как короткие экскурсионные туры на 4 дня/3 ночи и проживанием на берегу Каспийского моря, так и более продолжительные поездки с посещением Чечни, Ингушетии, республики Северная Осетия-Алания.

По словам генерального директора туроператора Виктора Тополкараева, Дагестан долгое время был недооценен с точки зрения туризма. «Запуская в Махачкалу первую чартерную программу, мы уверены в высоком туристическом потенциале республики», — добавил он.

Все туры в Дагестан участвуют в программе кешбэка. Минимальная стоимость пакетного тура с прилетом в Махачкалу (перелет плюс размещение в гостинице) стартует от 14,5 тыс. рублей с человека при двухместном размещении.