"Мы договорились с двумя крупными туроператорами TUI и "Интурист", которые поставят этим летом и весной чартеры в Махачкалу и Грозный", сказала Догузова в ходе форума "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций", проходящего во вторник в Пятигорске.

Она отметила, что первый чартер полетит 30 апреля из Москвы в Махачкалу. В полетной программе запланированы девять рейсов в течение мая, включая майские праздники.

"С 10 июня туристические чартеры полетят из Москвы в Грозный. Они будут летать до двух раз в неделю весь июнь", — сказала Догузова.

Она добавила, что в дальнейшем расписание будет корректироваться по мере спроса.

"Это все комбинированные туры, в программе у нас посещение других регионов, что позволит туристам открывать для себя Кавказ, знакомиться с разными культурами и традициями, увидеть достопримечательности разных кавказских республик", — пояснила Догузова.

По ее словам, туристические чартеры позволяют формировать доступные предложения "под ключ", это пакетные предложения, включающие логистику, проживание и экскурсионную составляющую.По ее словам, туристические чартеры позволяют формировать доступные предложения "под ключ", это пакетные предложения, включающие логистику, проживание и экскурсионную составляющую.