Перевозки по внутренним направлениям выросли на 5%, до 3,1 млн пассажиров, по международным — в 2,6 раза, до 1,5 млн человек.

Самая высокая динамика пассажиропотока в феврале наблюдалась в аэропорту "Шереметьево": он обслужил 1,96 млн человек, что на 55% больше, чем годом ранее. "Внуково" обслужило 1,1 млн человек (+17%), "Домодедово" — 1,5 млн (+16%).

В связи с рядом санкционных ограничений в марте авиаперевозки в/из РФ сильно просядут, считают отраслевые аналитики. Все российские авиакомпании перевезут в этом месяце около 5,2 млн человек, следует из расчетов "ВТБ Капитала" — относительно марта 2021 года это меньше на 20%. При этом на внутренних линиях будет перевезено 4,8 млн пассажиров (-14%), на международных — 360 тыс. (-61%).

После начала спецоперации РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны. Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками. Это привело к ограничению полетов российских авиакомпаний за рубеж.