Она отметила, что это совместный с РЖД проект, он был успешно запущен в 2021 году, и было решено повторить его в 2022 году.

"Это формат железнодорожных кругов, когда поезд — это средство размещения. У РЖД есть несколько комфортабельных, полностью продуманных поездов, на которых туристы могут комфортно путешествовать по Северному Кавказу", — сказала Догузова в ходе форума "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций", проходящего во вторник в Пятигорске.

Железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" пройдет по нескольким регионам — это Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и Ставрополье.