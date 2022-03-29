"Мы в прошлом году приняли важный закон об обязательном нахождении инструкторов-проводников на маршрутах повышенной категории сложности", — сказала Догузова в ходе форума "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций", проходящем во вторник в Пятигорске.

Она пояснила, что с 1 июля этого года нахождение и поездки на маршруты повышенной категории сложности будут возможны только в сопровождении инструкторов-проводников, в соответствии с правилами, которые будут приняты.

По ее словам, это позволит значительно повысить безопасность на туристических маршрутах не только на Северном Кавказе, но и в масштабах страны.