"Мы наблюдаем устойчивый рост туристического потока. В прошлом году в высокий сезон, с мая по сентябрь, на Кавказе отдохнули в классифицированных средствах размещения 700 тыс. туристов. Это на 20-25% выше "доковидного" 2019 года", — сказала Догузова в ходе форума "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций", проходящем во вторник в Пятигорске.

Она отметила, что в текущем году ожидается продолжение роста турпотока.

"Мы видим, что на Кавказе меняется и сама структура турпотока. Если раньше там отдыхали зимой на горнолыжных курортах, то сегодня это круглогодичный отдых. Популярным становится лето на горнолыжных курортах", — уточнила Догузова.

По ее словам, на данный момент готово 600 классифицированных гостиниц с общей номерной емкостью 30 тыс. номеров, которые единовременно смогут принимать 50 тыс. туристов.