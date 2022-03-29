"Туризм на фоне санкций в стране активизируется еще сильнее, мы это поняли по ковиду. И сейчас еще большие возможности открываются. Санатории Кавказских Минеральных Вод, горнолыжные курорты "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус" — смогут серьезно укрепить свои позиции", — сказал Решетников.

Он добавил, что в прошлом году турпоток на Северный Кавказ увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, в Кабардино-Балкарию — более чем в 3 раза, в Дагестан — более чем в 2 раза.

"Чтобы принимать еще больше гостей, предстоит наращивать новую инфраструктуру. Для этого правительство упростило разрешительные процедуры, сократило обязательные требования в сфере строительства", — отметил Решетников.

По его словам, также вносятся изменения в Налоговый кодекс по налоговым послаблениям по НДС — 0% для гостиниц на 5 лет после ввода их в эксплуатацию.

Как сообщила на форуме руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, регионы Северного Кавказа рассматриваются, как одно из ключевых курортных направлений, которые смогут составить альтернативу популярным Черноморскому югу.

"Здесь преимущество очевидно в сочетании самых разных форматов отдыха для самых разных предпочтений и категорий наших граждан. Это и санаторно-курортное лечение, и активней отдых на природе, и активные эко маршруты, и атмосферный этнокультурный туризм", — сказала Догузова.

Она пояснила, что на данный момент ключевая задача — создать все условия, чтоб туристы смогли интересно, комфортно и доступно отдыхать на территории РФ.