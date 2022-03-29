"Авиакомпания приняла решение об отмене рейса, возвращать его не планируем" — сказал собеседник агентства.

По словам представителя "КрасАвиа", рейс Красноярск- Абакан был отменен с 14 марта из-за убыточности направления.

АО "КрасАвиа" создано в 2007 году на базе ГП "Эвенкия-Авиа" и является единственной государственной авиакомпанией в Красноярском крае. В настоящее время авиапарк предприятия состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций. По данным Росавиации, в 2021 году "КрасАвиа" перевезла 305,09 тыс. пассажиров, что вдвое больше показателя 2020 года.