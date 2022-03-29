"В летнюю кампанию 2022 года число функционирующих лагерей запланировано на уровне прошлого года — более 37,5 тыс. лагерей с количеством отдыхающих более 4 млн детей. Анна Попова отметила, что при увеличении наполняемости лагерей до 100% отдохнуть летом 2022 года смогут около 6 млн детей в почти 43 тыс. лагерях", — говорится в сообщении ведомства по итогам селекторного совещания.

Более 9,5 тыс. лагерей, как уточнили в ведомстве, планируют принять на отдых и оздоровление свыше 100 тыс. детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. За пределами регионов своих регионов смогут отдохнуть около 200 тыс. детей, в основном на побережьях Краснодарского края и в Крыму.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день вакцинированы от коронавируса 91% персонала лагерей.

В ведомстве напомнили, что с учетом положительной динамики и улучшения эпидемической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в РФ Роспотребнадзор смягчил ограничения для детских лагерей. В частности, разрешена 100% заполняемость лагерей.