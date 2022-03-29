"С 1 по 16 апреля ряд поездов, курсирующих между Москвой и станциями Нахабино, Дедовск и Подольск, будут выведены из расписания. Часть поездов сообщением Москва-Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от/до Волоколамска в определенные дни", — говорится в сообщении.

Так, 1, 3, 5 и 7 апреля по сокращенному маршруту будут следовать электрички из Москвы отправлением в 06:37, 08:07, 11:07, 13:51; 3 апреля — со станции Стрешнево отправлением в 10:17; 1, 3, 5 и 7 апреля — со станции Шаховская отправлением в 11:49, 14:24, 17:40; 3 апреля — отправлением в 10:16, 15:34, 17:40; 1, 5 и 7 апреля — 12:54.