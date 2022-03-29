Как сообщает пресс-служба ГМЗ, он передает 73 предмета Корбиевского сервиза и две тарелки Рафаэлевского. Среди предметов из Корбиевского сервиза есть вещи, изготовленные на Императорском фарфором заводе в Санкт-Петербурге в периоды правления Николая I, Александра II, Александра III и Николая II, а также посудные формы, выполненные предположительно в Великобритании на заводе Коулпорта в начале XIX века.

"Вероятно, именно они послужили прообразами первоначального ансамбля, по образцам которого на Императорском фарфоровом заводе изготовлялись с 1830-х годов и до начала ХХ века дополнения к сервизу. Две мелкие тарелки из знаменитого Рафаэлевского сервиза исполнены в 1903 году на Императорском фарфоровом заводе", — говорится в сообщении.

Предметы обоих сервизов имеют непосредственное отношение к Царскому Селу: Корбиевский сервиз находился в летней резиденции на протяжении 200 лет и до сих пор его часть украшает столы в летнем павильоне "Эрмитаж". Заказанный в 1883 году Рафаэлевский сервиз с живописным декором по мотивам росписей Лоджий Рафаэля тоже предназначался для царскосельской резиденции.