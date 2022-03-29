"Вчера по этому поводу переговорил с губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым. Договорились проработать вопрос в кратчайшие сроки", — написал Кобзев.

В свою очередь, гендиректор "ИрАэро" Юрий Лапин отметил, что альтернативы Ан-24 на региональных и северных направлениях на сегодняшний день нет. "И по причине готовности ВПП, и по неприхотливости, и по температурным режимам этому самолету, к сожалению, пока замены нет. Поэтому такое производство, которое является основным, наверное, в России для нормальной эксплуатации Ан-24, безусловно, важно. Мы достаточно давно этот вопрос поднимали, поскольку завод (РЗГА — ИФ) занимается не только ремонтном двигателей, но и агрегатов, да практически всего, что используется сегодня для Ан-24", — сказал Лапин в видео, размещенном в Telegram-канале губернатора. Лапин уточнил, что в эксплуатации у "ИрАэро" находится 15 самолетов Ан-24 и 7 самолетов Ан-26, комплектующие для которых "практически одинаковые".

Между тем, ранее министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщил "Интерфаксу", что РЗГА планирует передать оборудование АО "Арамильский авиаремонтный завод" (Свердловская область).

"В связи с планируемым прекращением деятельности по ремонту авиационной техники ОАО "РЗГА N412" руководство предприятия прорабатывает варианты поддержания эксплуатирующих организаций по вопросу обеспечения летной годности воздушных судов типа Ан-24, Ан-26", — сказал Савельев.

По его словам, в настоящее время с АО "Арамильский авиаремонтный завод" ведутся переговоры о передаче ему имеющегося на предприятии оборудования, приспособлений, оснастки, конструкторской и технологической документации для ремонта авиационных двигателей типа АИ-24, что позволит сохранить объемы обслуживания имеющегося парка авиационной техники.

По данным пресс-службы группы "Агроком", завод гражданской авиации с момента своего основания специализировался на капремонте и техобслуживании самолетов, в том числе воздушных судов Ту-134 и Ан-26, а также двигателей АИ-20 и АИ-24 всех серий. Основная производственная деятельность предприятия была связана с функционированием взлетно-посадочной полосы старого аэродрома Ростов-на-Дону, которая была закрыта в 2018 году в связи с началом работы нового аэропорта "Платов". В результате предприятие прекратило ремонт воздушных судов, единственным направлением деятельности остался ремонт авиационных двигателей.

По данным "Агрокома", безубыточное функционирование производства предполагает непрерывный ремонт не менее 60 авиадвигателей ежегодно, однако последние два года предприятию едва удавалось сформировать портфель заказов в 45 двигателей. Кроме того, ключевым поставщиком запчастей являлась украинская "Мотор Сич". И если раньше предприятие изыскивало возможности по организации поставок комплектующих через третьи страны, то с конца 2021 года поставки полностью прекращены.

Авиакомпания "ИрАэро" выполняет рейсы более чем в 70 городов РФ. Парк воздушных судов состоит из четырёх типов самолётов: Airbus A319-100, Сухой Суперджет 100, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.