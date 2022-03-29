Выставка рассказывает о деятельности партизанских отрядов Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны и, в частности, об истории продовольственного обоза, собранного партизанами и жителями партизанского края на Псковщине (до 1944 года территория современной Псковской области входила в состав Ленинградской области) для блокадного Ленинграда.

На выставке представлены экспонаты из собрания Государственного музея истории Петербурга: уникальные фотографии, ранее нигде не публиковавшиеся, предметы быта партизан, архивные документы, посвященные деятельности партизан Ленинградской области.

Здесь можно увидеть личные вещи Героя Советского Союза Александра Германа, кадрового офицера Красной армии, в годы войны командовавшего 3-й партизанской бригадой, деятельность которой была одной из самых успешных. Герман погиб, защищая Ленинград, его именем названа одна из улиц города.

Также на выставке демонстрируются документы и медаль Михаила Харченко — Героя Советского Союза, пулеметчика 2-й партизанской бригады. Он непосредственно участвовал в доставке обоза с продовольствием в блокадный Ленинград и лично провел через линию фронта более двухсот подвод. Именем Харченко также названа одна из улиц Петербурга.

Ленинградская область (до 1944 года включала территорию современной Псковской и Новгородской областей) в годы Великой Отечественной войны стала первой областью страны, где было организовано партизанское движение для сопротивления в тылу противника. Партизаны участвовали в боевых действиях совместно с Красной армией, устраивали диверсии, подрывая вражеские склады и железнодорожные эшелоны, организовывали засады на немецких офицеров, собирали разведывательные данные, распространяли агитационные листовки.

В Ленинградской области, в глубоком тылу немецких войск находился партизанский край — обширная территория порядка 9 600 кв. м., освобожденная и длительное время удерживаемая 2-й ленинградской партизанской бригадой. Она охватывала пространство между Дном, Бежаницами, Холмом и Старой Руссой, включая часть новгородских земель (почти весь Белабелковский район и часть Поддорского).