Кроме этого, агентство предлагает реализовать акции авиакомпании Qazaq Air.

"Предлагается реализовать акции Qazaq Air и вывести FlyArystan как отдельное юридическое лицо с последующей реализацией 51% акций на аукционных торгах, что приведет к появлению самостоятельного игрока (бюджетного перевозчика), увеличению состязательности за клиента между авиакомпаниями, в результате ожидается снижение цен и улучшение сервиса по обслуживанию потребителей", — сказал Омаров на брифинге во вторник.

По его словам, на внутреннем рынке авиаперевозок наибольшая доля (более 80%) приходится на авиакомпании с госучастием группы компаний "Самрук-Казына" (Air Astana (со структурным подразделением FlyArystan) и Qazaq Air), остальная доля приходится на АО "SCAT". При этом, доля еще трех авиакомпаний (Южное небо, Жезказган-Эйр, Жетысу) составляет менее 1%.

Омаров отметил, что Qazaq Air была создана и оснащена специальным флотом для развития низкоинтенсивных социально-значимых авиамаршрутов в целях повышения деловой активности населения регионов Казахстана.

С 2020 года Qazaq Air приступила к обслуживанию субсидируемых авиамаршрутов и составляет конкуренцию частным авиакомпаниям АО "SCAT" с ее дочерним предприятием АО "Южное небо".

Кроме того, на сегодня Qazaq Air осуществляет перелеты на популярных авиамаршрутах: Нур-Султан-Алматы, Алматы-Шымкент, Нур-Султан-Шымкент (туда и обратно).

Лоукостер FlyArystan принадлежит на 100% Air Astana (совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).

100% акций Qazaq Air принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из пяти самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известны как Bombardier DHC-8-Q400NG).