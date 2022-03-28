"Во избежание возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard на территории Абхазии Национальный банк рекомендует гражданам и гостям нашей страны использовать карты "Апра" и карты российской национальной платежной системы "Мир", — говорится в сообщении.

Нацбанк уточняет, что "все карты платежной системы "Мир", выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Абхазии без ограничений".

"Держателям карт "Мир" доступны операции в банкоматах, а также оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях", — отмечается в сообщении.

Договор о взаимодействии платежных систем с целью организации взаимного обслуживания банковских карт между национальными платежными системами России и Абхазии был подписан 11 июля 2018 года.