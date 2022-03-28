"Греческий оперштаб обсуждает поэтапную отмену антиковидных ограничений и разрабатывает дорожную карту по этому вопросу. По предварительным планам, со 2 мая для входа в кафе, рестораны, бары, магазины и другие торговые точки и заведения общепита больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от коронавируса", — пишет издание.

Как отмечает газета, если к этой дате не будет новой вспышки коронавируса, то сотрудникам общепита, работникам сферы туризма и продовольственных магазинов сократят количество тестирований на коронавирус до одного в неделю. Полностью их планируется отменить к 31 августа.

Дорожная карта также предусматривает отмену масочного режима после 2 мая. Исключение составят больницы и общественный транспорт. В ресторанах, продуктовых магазинах и парикмахерских маски будут нужны только сотрудникам.

"Цель правительства – к маю снять как можно больше антиковидных ограничений, чтобы они не стали тормозом для начала туристического сезона в стране", — пишет газета.

Издание сообщает, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Греции ранее запланированной даты, антиковидные требования могут быть сняты и раньше, 18 апреля.