Цена последней сделки к этому моменту составила 89,75 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 89,06-96,50 руб./$1.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на ЕТС Московской биржи снизился на 164,34 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 101,5999 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 96,60 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 96,56-105,00 руб./EUR1.

Как сообщает пресс-служба Банка России, официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 марта, составляет 93,7125 руб./$1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 2,08%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 марта, составляет 102,6714 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 2,53%.